Волочкова рассказала о хламе в доме и долгах по коммуналке

Российская танцовщица Анастасия Волочкова в эфире передачи «Вечернее Шоу Аллы Довлатовой» рассказала радиоведущей о своих новогодних привычках и отметила, что перед праздниками не тратит время на разбор вещей. Артистка заявила, что также предпочитает закрывать все задолженности. Запись интервью опубликована на YouTube-канале «Русское Радио».

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Во время разговора Волочкова и Довлатова обсудили дела, которые необходимо сделать до Нового года. В ответ на вопрос ведущей об уборке, танцовщица отметила, что не может избавиться от хлама в своем доме с момента переезда, который состоялся четыре года назад, а комнаты все время «обрастают» вещами. По словам Волочковой, в ее гардеробе много предметов нижнего белья, на разбор которых ей жалко тратить время.

Танцовщица также заявила, что в 2020 году успела закрыть все задолженности. Так, ей необходимо было заплатить налоги и счета за коммунальные услуги. Как заявила артистка, она успела это сделать, несмотря траты, связанные с отдыхом на Мальдивах. Волочкова добавила, что теперь «спит спокойно» и вскоре снова полетит в отпуск на острова.

В ноябре 2020 года Анастасия Волочкова рассказала, что погрязла в долгах и отказалась оплачивать счета. Тогда она не назвала точной суммы задолженности и отметила, что делами заведует бухгалтер. Волочкова также оказалась недовольна обслуживанием управляющей компании и перестала оплачивать лишние расходы, оставив только счета за свет, газ и воду. По словам танцовщицы, ее недовольство поддержали и соседи.

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