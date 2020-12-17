Волочкова рассказала о расселенной ради нее квартире

Российская танцовщица Анастасия Волочкова рассказала о трехкомнатной коммунальной квартире в Санкт-Петербурге, которую ради нее расселил олигарх Сулейман Керимов, чтобы сделать там балетную студию. По словам артистки, вскоре ее мать предложила записать недвижимость на себя, а спустя время продала помещение. Волочкова поделилась историей в интервью с ведущей YouTube-шоу «Алена, блин!» Аленой Жигаловой.

Волочкова отметила, что бывшая коммунальная квартира находится напротив Мариинского театра на улице Декабристов. По словам танцовщицы, после покупки Керимов поставил условие, что по документам вся подаренная им недвижимость будет оформлена на Волочкову. Несмотря на такой договор, балерина согласилась на предложение матери и переписала объект на нее.

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Как заметила танцовщица, в 2012 году у нее начались финансовые проблемы, из-за которых она обратилась к матери и предложила продать оформленную на нее недвижимость. Однако в тот момент родственница артистки заявила, что уже давно избавилась от студии.

Во время разговора Волочкова также подчеркнула, что выстрадала все, что имеет в своей жизни, и заслужила роскошный дом и машину. Танцовщица отметила, что в юности проживала в коммунальной квартире с бабушкой-инвалидом, а также «мамой, папой, собакой питбультерьером, котом Маркизиком, попугайчиком Пашей и хомячком Васькой».

В ноябре 2020 года Анастасия Волочкова заявила, что не планирует продавать другую квартиру в центре Санкт-Петербурга, которую в начале 2000-х ей также подарил Керимов. Танцовщица отметила, что планировала сдавать недвижимость в аренду, но вскоре отказалась от этой идеи. По словам артистки, в начале 2020 года ей предлагали продать квартиру за 130 миллионов рублей.

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