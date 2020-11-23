Волочкова отказалась продавать подаренную олигархом квартиру

Российская танцовщица Анастасия Волочкова не планирует продавать элитную квартиру в центре Санкт-Петербурга, в начале 2000-х подаренную ей олигархом Сулейманом Керимовым. Об этом артистка заявила в эфире программы «Звезды сошлись». Запись опубликована в аккаунте телеканала НТВ на YouTube.

«Не продам [квартиру], потому что мне ее подарил Сулейман. Этот человек настолько близок моему сердцу. Там живет моя душа и его», — сообщила танцовщица. Она отметила, что хотела сдать дорогостоящую недвижимость в аренду, но впоследствии отказалась от этой идеи, так как испугалась возможной порчи имущества.

«Это дворец моей души. У меня делала роспись компания, которая занималась росписью Эрмитажа. У меня там все очень красиво и со вкусом», — подчеркнула Волочкова. Она рассказала, что одна из люстр в квартире обошлась ей в 70 тысяч евро (6,3 миллиона рублей по текущему курсу).

Присутствовавшая в студии адвокат Маргарита Гаврилова оценила стоимость квартиры с обстановкой в 60-70 миллионов рублей. «Не имеет значения, чья это квартира», — указала эксперт, говоря о возможной наценке за связь объекта с именем Волочковой. Сама танцовщица отметила, что весной 2020-го ей предлагали за недвижимость 130 миллионов рублей.

В начале 2020-го в СМИ появилась информация о сдаче петербургской квартиры Волочковой в аренду за 500 тысяч рублей в месяц. Танцовщица вскоре записала видеообращение, в котором заявила, что не намерена отвечать на вопросы об элитной недвижимости. Звезда посоветовала всем жить своей жизнью и не лезть в ее «постель и квартиры».

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