Российская балерина Анастасия Волочкова решила избавиться от своих 20 квартир в Астрахани. Причиной послужила пандемия, поскольку расходы артистки на данный момент превышают доходы. Об этом она рассказала в эфире передачи «Ты не поверишь!» на НТВ.

Как сказала балерина, ее деньги «утекают», а сбережений не хватает. «У меня расходы очень большие. Красивое имущество надо содержать. Надо платить зарплаты людям. Мне сейчас тяжело», — приводит слова Волочковой 5-tv.ru.

Также сообщается, что продажа недвижимости связана и с творческими планами артистки. Она хочет открыть собственный театр, для чего понадобятся средства.

Всего Волочковой принадлежит 20 (по некоторым данным, 22) элитных квартир в городе площадью от 50 до 150 квадратных метров. Из них балерина оставит себе только одну, а остальные продаст. Артистка отсудила недвижимость у бывшего мужа Игоря Вдовина, который вложил три миллиона долларов экс-супруги в строительство ЖК, но деньги ей не вернул.

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