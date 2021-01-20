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Анастасия Волочкова описала самый незабываемый секс в своей жизни

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Анастасия Волочкова
Анастасия Волочкова
Фото: @volochkova_art

Российская балерина Анастасия Волочкова описала самый незабываемый секс в своей жизни. Слова артистки передает «СтарХит».

Балерина объявила, что наиболее запоминающимся соитием для нее стал «секс в частном самолете с любимым человеком». «Это было незабываемо», — подчеркнула Волочкова, добавив, что прожила вместе с этим половым партнером 3,5 года.

Артистка также перечислила необходимые качества ее будущего мужа и идеального мужчины. Первый, по словам Волочковой, должен быть «большой опорой, плечом, очень любить и, конечно же, ценить творчество и достижения» избранницы, а также должен быть сильнее ее по духу, влиятельнее и состоятельнее. Идеальный мужчина, по версии 45-летней балерины, должен быть красивым, спортивным и стройным, сексуальным и интересным, а также быть ее ровесником.

В декабре 2020-го стало известно, что Волочкова задолжала налоговой 311 тысяч рублей. Сама она ранее заявила, что погрязла в долгах и отказалась оплачивать счета ЖКХ.

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