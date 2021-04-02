РЕН ТВ

Балерина Анастасия Волочкова на шпагате прокатилась по московскому парку и попала на видео. Кадры очевидцев приводит РЕН ТВ.

В ролике запечатлено, как передвижную конструкцию с танцовщицей тащит за собой ряженый помощник. Волочкова поприветствовала прохожих, повозку с ней сопровождала группа людей. Отмечается, что данная акция состоялась в Филевском парке в четверг, 1 апреля, в честь Дня смеха.

Ранее Анастасия Волочкова рассказала о своем романе с голливудским актером Джимом Керри. Балерина подчеркнула, что у нее действительно были теплые отношения с артистом и они по-прежнему поддерживают связь.