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Волочкова рассказала о пережитом смертельно опасном аборте

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Анастасия Волочкова
Анастасия Волочкова
Фото: @volochkova_art

Российская балерина Анастасия Волочкова рассказала о пережитом смертельно опасном аборте. Об этом она вспомнила в программе «Секрет на миллион» с Лерой Кудрявцевой.

Экс-прима Большого театра заявила, что решилась пойти на этот шаг будучи в браке с бизнесменом Игорем Вдовиным. На тот момент у артистки уже была дочь Ариадна. По признанию танцовщицы, она больше не хотела детей от супруга. Вдовин, как отметила знаменитость, понимающе к этому отнесся, и не стал препятствовать ее выбору. Она уверена, что предприниматель так же не хотел ребенка, как и она.

По воспоминаниям Волочковой, у нее началось сильное кровотечение во время операционного вмешательства. Врачи обеспокоились ее состоянием. Тогда они сразу предупредили танцовщицу, что ее жизни угрожает опасность.

«Я после этой операции чуть не умерла. Мне ни разу не делали операции, а тут такое… Я маме написала письмо, просто как завещание, вдруг я не выживу», — поделилась танцовщица. Волочкова добавила, что тогда она «взяла грех на душу», однако, по ее словам, это уберегло ребенка от будущих страданий.

Ранее Волочкова вспомнила свой роман с голливудским актером Джимом Керри. Балерина заявила, что у нее действительно был роман с артистом, и у них по-прежнему сохраняются отличные отношения.

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