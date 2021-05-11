Российская балерина Анастасия Волочкова возмутила фанатов откровенной фотографией с отдыха на Мальдивах. Артистка опубликовала кадр в Instagram.

На выложенном в соцсети снимке она предстала топлес, прикрыв грудь ладонями. «Просто радуйтесь каждому мгновению жизни!» — подписала кадр Волочкова. Публикация спровоцировала волну негодования среди ее подписчиков. «Анастасия, это перебор», «Ни стыда ни совести», «Уже и лифчик сняла!», «Какой кошмар», — высказались фолловеры экс-примы Большого театра в комментариях.

Отдельные фанаты Волочковой отметили, что им стало стыдно за такой поступок балерины, которая также занимается общественной и политической деятельностью. «А потом с Мальдив в храм и по святым местам, рассказы о том, как молилась, целование икон... Цирк, просто цирк», — написала одна из подписчиц.

1 апреля Волочкова на шпагате прокатилась по московскому парку и попала на видео. В ролике было запечатлено, как передвижную конструкцию с балериной тащит за собой ряженый помощник. Танцовщица поприветствовала прохожих, повозку с ней сопровождала группа людей.