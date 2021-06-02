Россиянам пообещали скидки на квартиры

С сентября 2021-го российские застройщики начнут предоставлять покупателям скидки на квартиры, их размер к концу года может достичь 10-15 процентов. Об этом агентству Regnum заявил координатор экспертно-аналитического центра Института налогового менеджмента и экономики недвижимости НИУ ВШЭ Алексей Поплавский.

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По мнению эксперта, в июле-августе, после завершения программы льготной ипотеки, в среднем по стране цены на жилье в новостройках будут оставаться неизменными. Осенью застройщики также будут держать ценники, но начнут предлагать дисконты. При этом наибольшие скидки будут предоставляться в тех регионах, где рост цен на квартиры в 2020−2021 годах был максимальным. «С января 2022 года начальная цена предложения на первичном рынке может быть ниже текущих уровней на 5−7 процентов, скидки сохранятся», — пообещал Поплавский.

В стране изменится и портрет покупателя жилья, полагает он: на смену желающим быстро купить жилье в ипотеку с низкой ставкой придет «более расчетливый покупатель». Сильно повысятся требования к качеству жилья, заключил он.

Ранее эксперты признали аренду жилья в России выгоднее покупки в ипотеку. По их данным, в феврале-апреле 2021-го в 11 из 15 российских городов с населением более миллиона человек ставки долгосрочной аренды жилья снизились, в некоторых — весьма значительно. Средний размер ежемесячного платежа по ипотеке между тем непрерывно растет с июля 2020 года.

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