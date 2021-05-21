Россиянка едва не лишилась квартиры из-за тайны усыновления

Жительница Санкт-Петербурга едва не лишилась жилья: женщина должна была получить его после смерти близкой родственницы, но у нее начались проблемы из-за невозможности документально подтвердить родство. Об этом сообщает портал «Мойка78».

Как рассказали изданию в аппарате уполномоченного по правам человека в Петербурге, женщина на протяжении многих лет жила с родной тетей. Квартира была оформлена на тетю по договору социального найма. После смерти родственницы его должны были перезаключить с племянницей, но ей пришлось доказывать, что она является членом семьи.

У женщины был ордер с фамилией в графе «племянница», но сотрудников отдела вселения это не убедило. Впоследствии выяснилось, что тетя и мама россиянки попали в детский дом в 1942 году. Спустя год одну из них удочерили, у нее поменялись фамилия и отчество. Эти данные были засекречены из-за тайны усыновления. Получить право на дальнейшее проживание в квартире женщине удалось только после обращения к омбудсмену. Ей выдали все документы на жилье.

Ранее россиян предупредили о риске лишиться унаследованных квартир. По словам юристов, наследники первой очереди могут потерять жилье, на которое имели право, если не предпримут формальных действий по принятию наследства. Его нужно принять в течение шести месяцев со дня открытия.

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