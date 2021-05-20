Ставший бомжом Шура рассказал о новой квартире

Российский поп-исполнитель Шура (Александр Медведев), который якобы из-за мошенничества остался без квартиры и фактически стал бомжом, рассказал о новой недвижимости. Артист оформил объект в ипотеку, передает газета «Аргументы и факты».

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Певец выплачивает кредит за жилье, живя в съемной квартире. Новая недвижимость площадью 74 квадратных метра расположена в доме, который сдадут в октябре 2021 года. Шура отказался раскрывать название жилого комплекса, но уточнил, что рядом находятся водоемы, яхт-клубы и бассейны.

«Сколько за ипотеку плачу? Честно, не помню. Срок тоже — наверное, самый максимальный. Ипотеку в пандемию было тяжело выплачивать, ведь за балет, звукорежиссеров и визажистов надо еще было платить», — пояснил певец.

На данный момент Шура арендует квартиру. До этого он на протяжении 15 лет занимал жилье площадью 120 квадратных метров, но «постоянно жил в одной комнате».

Шура рассказал о том, как лишился квартиры в июле 2018 года. Он приобрел жилье в 2003-м и спустя время, когда боролся с наркотической зависимостью, переписал его на другого человека. Вскоре певец узнал, что объект отдали за долги и туда переезжают другие собственники. Позже артист заявил, что стал жертвой черных риелторов.