Российские миллионеры бросились скупать жилье в Лондоне

Российский спрос на элитное жилье в Лондоне весной 2021-го вырос на 50 процентов по сравнению с показателем за тот же период прошлого года, пишет РБК со ссылкой на данные консалтинговой компании Knight Frank. Недвижимость в британской столице бросились скупать ультрахайнеты — те, чье состояние превышает 30 миллионов долларов (2,16 миллиарда рублей).

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Как отмечают аналитики, спрос на элитную недвижимость в Великобритании со стороны богатых россиян восстанавливается стремительно. Чаще всего миллионеры выбирают в Лондоне квартиры, чтобы переехать самостоятельно или для переселения детей. Бюджеты большинства сделок превышают 2 миллиона фунтов (203 миллиона рублей).

В Knight Frank утверждают, что британская столица остается привлекательной не только для жизни, но и для инвестиций. При этом местные застройщики готовы предоставлять российским покупателям скидки до 15 процентов. В целом с марта по апрель 2021-го жилая недвижимость в Великобритании подорожала на 2,1 процента. К 2025 году цены на элитное жилье в стране вырастут на 24 процента, в центре Лондона — на 25 процентов, ожидают эксперты.

Тем временем на британской рынке формируется дефицит предложения недвижимости. Особенно остро он уже ощущается там, где «был зафиксирован более высокий спрос из-за последовательных локдаунов, например на юго-западе Англии», рассказали РБК в Knight Frank.

Ранее в феврале сообщалось, что в России стало меньше ультрахайнетов. Их число сократилось за год на тысячу человек (до 8,015 тысячи). Тем не менее аналитики уверены, что в России сверхбогатых людей к 2025 году станет больше почти на 30 процентов.

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