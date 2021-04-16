В Лондоне квартиру без крыши захотели продать за сотни тысяч фунтов

В лондонском районе Тафнелл Парк на продажу выставили квартиру в здании, у которого разрушена крыша. За объект владельцы хотят получить сотни тысяч фунтов стерлингов. Об этом сообщает The Sun.

Будущим владельцам предлагается заплатить за объект недвижимости 400 тысяч фунтов стерлингов (около 42 миллионов рублей). Однако помещение требует ремонта — у него отсутствует часть перекрытия и новым жильцам придется построить крышу.

По словам продавцов, объект недвижимости можно оборудовать под апартаменты с двумя спальнями. Помещение завалено мусором, панелями из железа, строительными лесами, старой мебелью и частично покрыто растительностью.

В январе 2021 года недалеко от площади Тревор в Лондоне на продажу выставили квартиру, которая занимает часть территории бывшей фабрики по производству шоколада. За объект недвижимости площадью 595 квадратных метров попросили 25 миллионов фунтов стерлингов (более 2,5 миллиарда рублей).

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