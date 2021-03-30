Дом в стиле подружки Микки Мауса решили продать по «ошеломляющей» цене

В британском графстве Эссекс предложили пожить в пляжном доме, дизайн которого выполнен в стиле персонажа, придуманного Уолтом Диснеем — подружки Микки Мауса Минни. Владельцы намерены продать объект по «ошеломляющей» цене в 70 тысяч фунтов стерлингов (более 7,3 миллиона рублей). Об этом сообщает DailyMail.

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Дом располагается на побережье в районе Торп Бэй. Высокую цену на пляжную недвижимость связали с пандемией коронавируса, из-за которой жители в ближайшие месяцы не смогут отправиться на отдых заграницу и проведут отпуска в пределах своей страны. По данным экспертов, средняя цена подобных хижин с сентября 2020 года выросла с почти 28 тысяч фунтов стерлингов до более 35 тысяч фунтов.

Представители издания обратили внимание, что за подобную цену владельцы предлагают приобрести небольшую хижину размером с сарай. Постройка выполнена в тематике Минни Маус — снаружи деревянное сооружение выкрашено в красный цвет с узором в виде белого гороха и полосок. На крыше располагается фигура сердца. Внутри дома оборудована небольшая кухня в той же цветовой гамме, также есть скамья, покрытая тканью в горошек, стулья и стол. Внутренне убранство дополнено ярким декором, включая бокалы, тарелки и блюдо для фруктов и десертов.

В августе 2020 года супружеская чета из Великобритании поделилась результатом реставрации 50-летнего фургона, который находился в ужасном состоянии. Пара отремонтировала объект, повесив внутри шторы с цветочным принтом розового цвета и положив на диван подушки с плюшевыми мишками. В итоге постройка получала название «машина любви».

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