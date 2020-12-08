В российском городе построили дом Шрека

На территории дендрологического сада в городе Советске (Кировская область) возвели дом Шрека — небольшую постройку, названную в честь дома вымышленного огра, персонажа детской книги Уильяма Стейга «Шрек!», а также снятой по ее мотивам популярной серии анимационных фильмов. Об этом ТАСС рассказал мастер производственного обучения Суводского лесхоз-техникума Андрей Вдовенко, выступивший автором проекта.

По словам россиянина, идея возвести подобное здание возникла после того, как он увидел фильм «Шрек» по телевизору. «Я понимал, что построить такой дом будет очень сложно. Строили полтора года из подручных материалов, он уже открыт для посещения, будем проводить экскурсии», — сообщил мастер. До этого, в 2018 году, Вдовенко возвел в дендрологическом саду дом хоббитов.

Прибежище Шрека автору проекта помогали строить 17 студентов, проходивших практику в дендрологическом саду. Внутреннюю отделку Вдовенко выполнил самостоятельно.

Первый мультфильм о Шреке вышел на экраны в апреле 2001 года. После этого было выпущено еще несколько короткометражных и полнометражных сиквелов и приквелов ленты. «Шрек» стал первым полнометражным мультфильмом в истории, получившим премию «Оскар» как лучший анимационный полнометражный фильм. Также награжден премией BAFTA, «Энни» (в восьми номинациях) и другими кинематографическими наградами.

Если вы стали свидетелем интересного события или у вас есть история для отдела «Дом», напишите на этот адрес: dom@lenta-co.ru