Собчак переоделась в осла и разыграла сына

Телеведущая и блогерша Ксения Собчак отметила день рождения сына Платона вместе с его отцом, бывшим супругом Максимом Виторганом. В Instagram она опубликовала видео, как разыграла ребенка в день рождения.

На праздник Собчак переоделась в костюм осла из «Бременских музыкантов» и исполнила одну из композиций, звучавших в мультфильме. Помимо Виторгана, на семейном торжестве присутствовала мама ведущей, член Совфеда Людмила Нарусова и взрослая дочь актера.

«Аниматоры! Бойтесь! Начинаю отбирать ваш хлеб», — описала происходящее на видео сама ведущая. В конце ролика Собчак спросила у сына: «Это мама или лошадь?» Таким образом она шутливо вспомнила о сравнении, которое популярно у хейтеров, желающих высмеять блогершу. При этом Платон ответил: «Лошадь», чем рассмешил гостей праздника.

Ранее Ксения Собчак рассказала о методах воспитания сына. По словам ведущей, у них дома запрещены мультфильмы, за исключением развивающих два раза в неделю, и интернет-игры. Вместо этого Платон «много читает, учит стихи и занимается английским в возрасте двух с половиной лет».

Собчак и Виторган поженились в феврале 2013 года, а в ноябре 2016 года у них родился сын Платон. У актера также есть сын и дочь от предыдущей супруги. После официального расставания с актером Собчак вышла замуж за театрального режиссера Константина Богомолова. Ведущая заявляла, что она и Виторган воспитывают сына Платона вместе, и назвала это «здоровой ситуацией».