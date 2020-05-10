Собчак устроила вечеринку во время пандемии коронавируса

Телеведущая Ксения Собчак и ее супруг, театральный режиссер Константин Богомолов, устроили вечеринку в честь Дня Победы 9 мая вопреки пандемии коронавируса и введенному в Москве режиму самоизоляции, сообщает «Комсомольская правда».

Они пришли в гости к певцу и музыканту Дмитрию Маликову. Пара взяла с собой Платона, сына Собчак от брака с актером Максимом Виторганом. На вечеринке также были дочь Маликова Стефания и дизайнер Яна Расковалова. В сторис Instagram-аккаунта Собчак написала, что они «впервые сделали вылазку к друзьям-карантинщикам».

По данным издания, гости ели изысканные блюда, пили дорогие напитки по 110 тысяч рублей за бутылку и организовали небольшой концерт. В одном из записанных видео Платон поздравил всех с праздником Победы и исполнил песню «Идет солдат по городу».

Ранее пользователи Instagram раскритиковали Собчак за раздачу еды пенсионерам. Она опубликовала фотографии волонтерской помощи и призвала поддержать ее идею. Комментаторы упрекнули ведущую за публичность добрых дел.

Во время пандемии коронавируса ведущая регулярно делает публикации в Instagram, а также проводит прямые эфиры вместе с Богомоловым. На одном из них мать ведущей, член Совфеда от Тувы Людмила Нарусова возмутилась неспособностью дочери и зятя вывести ее в трансляцию и отчитала молодоженов за пьянство.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!