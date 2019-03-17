Собчак разрешила ребенку плескаться в лужах и запретила мультфильмы

Телеведущая Ксения Собчак рассказала о методах воспитания своего сына Платона. О своем опыте она рассказала в эфире телеканала НТВ.

По ее словам, у них дома запрещены мультфильмы, за исключением развивающих два раза в неделю, и интернет-игры. Вместо этого Платон «много читает, учит стихи и занимается английским в возрасте двух с половиной лет».

Также она заявила, что хочет передать сыну ощущение, что мир «прекрасен и полон чудес». «Вот хочет он в луже поплескаться — я лучше один раз сдам это все в химчистку, чем когда ты не надо, там грязно, это пыльно, не трогай», — пояснила она.

В 2013 году Ксения Собчак оказалась в центре скандала. В сети появилась запись телефонного разговора, который будто бы состоялся между телеведущей и сотрудницей домоуправления. «Здесь взрослый дом для нормальных людей. Понимаете? Центр Москвы. И подстраиваться под каких-то гаденышей я не буду. Почему у меня прав меньше, чем у каких-то *** (женщина легкого поведения), мелких *** (гомосексуалистов)? Я детей не люблю. Мне вообще наплевать, во сколько они спят. Пусть спят в другом месте. Мне *** (наплевать) на этого ребенка», — говорила на записи женщина голосом, похожим на голос Собчак. Позже ведущая заявила, что эти слова принадлежат не ей.

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