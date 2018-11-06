«Шрека» и «Кота в сапогах» захотели переснять

Американская киностудия Universal Pictures перевыпустит мультфильмы «Шрек» и «Кот в сапогах». Об этом рассказал главный исполнительный директор Illumination Entertainment Кристофер Меледандри, сообщает издание Variety.

По информации издания, Universal Pictures поручила Меледандри найти свежие сюжетные линии, чтобы представить эти мультфильмы новым поколениям кинозрителей. «Наша задача заключалась в том, чтобы они не ощущались как еще один фильм в серии сиквелов», — сказал он.

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По мнению Меледандри, одной из ключевых составляющих популярности «Шрека» и «Кота в сапогах» были голоса главных героев, которых озвучили Майк Майерс, Эдди Мерфи и Антонио Бандерас. Он отметил, что их голоса постараются оставить и в новых фильмах.

«Эта озвучка потрясающая, и хотя, безусловно, это можно полностью переделать, я чувствую ностальгию и желание вернуться к тем образам персонажей, которые были», — объяснил Меледандри.

Директор Illumination Entertainment не раскрыл подробностей о новых версиях мультфильмов, но высказал уверенность, что «это всего лишь вопрос времени».

Полнометражный мультфильм «Шрек» по мотивам одноименной детской книги Уильяма Стейга вышел в 2001 году. Впоследствии было снято еще три сиквела анимационной ленты и спин-офф «Кот в сапогах». В 2016 году стало известно о создании пятой части «Шрека», ее планируется выпустить в прокат в 2019 году.

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