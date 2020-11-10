В США выставили на продажу жилище для хоббитов

Глиняный дом, который был построен известным архитектором Бобом Чаппелем (Bob Chappelle), выставили на продажу в штате Вермонт в США за 220 тысяч долларов (более 16,8 миллиона рублей). Архитектура здания создает впечатление, что его возвели для жизни героев произведений писателя Джона Толкина — хоббитов, сообщает DailyMail.

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Чаппель не использовал в дизайне острые конструкции и углы, а сосредоточился на плавных формах. Издание отмечает, что покатая крыша вызывает ассоциацию с подземельем и делает дом похожим на жилища, которые можно увидеть в кинотрилогии «Властелин колец». Такой взгляд на архитектуру подтвердил и риелтор, занимающаяся продажей объекта. По словам специалиста, подобное мнение по поводу участка высказывают некоторые пользователи онлайн-площадки для поиска и аренды жилья Airbnb.

Этот дом площадью около 135 квадратных метров был возведен в 1988 году на почти 20 гектарах земли. Его прообразом послужили глиняные хижины, которые Чаппель увидел во время путешествия по Африке. В качестве главных материалов архитектор использовал смесь глины и бетона, а основание сделал из пластика-полистирола. Внутри здания располагаются одна спальня, кухня, гостиная с рабочей зоной и ванная комната. В дизайне архитектор сосредоточился на натуральных материалах. Большинство предметов интерьера сделаны из дерева, включая ванну, кресло-качалку, а также обеденный и рабочий столы. Особенностью дома служат закругленные окна, по форме напоминающие фасоль. Продавцы собираются найти такого владельца, который в будущем сохранит участок в оригинальном виде.

В августе 2020 года недалеко от города Суонси в Великобритании появился небольшой коттедж, прототипом которого послужил дом из культового мультфильма 1937 года «Белоснежка и семь гномов». Внутри постройки оборудовали спальню и небольшую гостиную с печкой, напольными часами и обеденным столом. Коттедж открыли для бронирования. Семь дней проживания в нем могли обойтись в 445 фунтов стерлингов (на тот момент 42,5 тысячи рублей).

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