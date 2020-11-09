Дом героев американского сериала решили продать

Дом героев Николь Кидман (Nicole Kidman) и Хью Гранта (Hugh Grant) из американского драматического сериала «Отыграть назад» (The Undoing), премьера которого состоялась в октябре 2020 года, решили продать. Владельцы хотят получить за него почти 30 миллионов долларов (более 2,2 миллиарда рублей), сообщает Mirror.

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Особняк площадью около 930 квадратных метров находится в Нью-Йорке недалеко от Центрального парка и Пятой авеню. Этот дом послужил одной из локаций в мини-сериале о благополучной жизни психоаналитика Грейс Фрейзер (Николь Кидман), у которой неожиданно пропадает муж, а сама героиня становится подозреваемой в деле об убийстве девушки. Журналисты рассказали, что после выхода драмы на экраны особняк героев очаровал зрителей и вызвал большой интерес.

Объявление о продаже разместили в онлайн-базе недвижимости Zillow. По данным агентства, в доме пять этажей, в нем девять спален, 12 ванных комнат, просторный холл, гостиная, совмещенная со столовой, а также несколько террас. Интерьер особняка выполнен в светлых тонах с желтыми, коричневыми и голубыми акцентами. Риелтор отмечает, что внутри может комфортно разместиться семья и ее прислуга. В объявлении также указано, что объект предлагает потенциальным владельцам «изысканный стиль жизни» недалеко от ресторанов, частных школ и лучших музеев мира.

В сентябре 2020 года американский актер, режиссер и музыкант Уилл Смит предложил за плату пожить в особняке Брентвуд, который использовали в качестве локации в знаменитом сериале 90-х «Принц из Беверли-Хиллз». Объект открыли, чтобы отметить 30-летие «Принца». Бронирование дома было доступно только на несколько дат в октябре 2020-го и стоило 30 долларов за ночь. Однако опция оказалось доступна только для жителей Лос-Анджелеса.

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