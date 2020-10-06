Известный певец построил в своем саду копию дома из «Гарри Поттера»

Известный британский певец и участник группы One Direction Лиам Пейн провел прямой эфир в TikTok вместе с актером Томом Фелтоном, который исполнил роль Драко Малфоя в серии фильмов о Гарри Поттере. Пейн рассказал, что в саду его дома находится копия хижины лесника Хагрида. Запись эфира опубликована на YouTube.
Во время разговора Фелтон упомянул, что не поверил слухам о доме лесника рядом с домом Пейна. В качестве доказательства певец показал фотографию постройки, чем удивил актера. На снимке видно, что хижина очень похожа на ту, в которой жил Рубеус Хагрид в фильмах о Гарри Поттере. Пейн не уточнил, сколько потратил на строительство и какую функцию выполняет сооружение.
По сообщению The Sun, Пейн — большой поклонник истории о мальчике-волшебнике, он якобы пытается превратить свой дом в мини-Хогвартс. Так, в 2015 году певец приобрел автомобиль Ford Anglia голубого цвета, который использовали во время съемок фильмов о Гарри Поттере. Там машина могла летать, становиться невидимой и несколько раз выручала главных героев.
В октябре 2020 года житель Люксембурга решил купить для своей дочери квартиру в ипотеку с помощью книги о Гарри Поттере. Мужчина являлся владельцем экземпляра первого издания романа «Гарри Поттер и философский камень» Джоан Роулинг, которое оценивается в 20-50 тысяч фунтов стерлингов (два-пять миллионов рублей). Он хотел продать книгу и потратить вырученные деньги на покупку недвижимости.