В Лондоне открыли памятник Гарри Поттеру

В центре Лондона на площади Лестер-сквер открыли памятник юному волшебнику Гарри Поттеру, герою книг британской писательницы Джоан Кинг Роулинг. Об этом сообщает агентство Press Association, его цитирует РИА Новости.

Скульптор Анджей Шимчик запечатлел момент из первой части серии — «Гарри Поттер и философский камень», — где юный волшебник играет в квиддич.

Бронзовый памятник установили возле кинотеатра «Одеон», где в 2001 году состоялась премьера одноименного фильма, главную роль в котором сыграл британский актер Дэниэл Рэдклифф. Скульптура была возведена в рамках проекта «Сцены на площади» (Scenes in the Square), который призван отметить выдающиеся киноновинки последнего столетия.

Планируется также установить фигуры кролика Багза Банни, Бэтмена, мистера Бина, Мэри Поппинс, медвежонка Паддингтона и других. Проект продлится до июля 2023 года.

Серия книг о Гарри Поттере выходила с 1997 по 2007 год. Романы были экранизированы в восьми фильмах — заключительную часть было решено разбить на две киноленты. Книги были выпущены тиражом свыше 400 миллионов экземпляров и переведены на 65 языков мира.