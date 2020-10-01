Мужчина возьмет дом в ипотеку с помощью «Гарри Поттера»

Житель Люксембурга оказался владельцем экземпляра первого издания книги «Гарри Поттер и философский камень» Джоан Роулинг. Коллекционеры оценивают подобные экземпляры в 20-50 тысяч фунтов стерлингов (два-пять миллионов рублей). Мужчина решил продать книгу на аукционе и с ее помощью взять для своей дочери дом в ипотеку. Об этом пишет TJ со ссылкой на британские СМИ.

Мужчина купил книгу в 1999 году, чтобы его дети обучались английскому языку (семья переехала из Англии в Люксембург). Внутри издания были «исторические» опечатки, например, на странице 53 дублируется «1 wand».

Все это время, 21 год, «Гарри Поттер» хранился у мужчины дома. Он вспомнил о книге только после обвинений ее автора в трансфобии. Тогда же владелец издания услышал, что отдельные экземпляры «Философского камня» продают на аукционе и решил проверить свой — догадки подтвердились.

В прессе отмечают, что первые копии «Гарри Поттера» — большая редкость. Всего в этом тираже напечатали 500 экземпляров, 300 из которых находятся в школах и библиотеках.

Книга уйдет с молотка в библиотеке Hansons в британском Стаффордшире 13 октября 2020 года. На вырученные деньги мужчина хочет погасить кредит, взятый на учебу дочери. Это поможет ей впоследствии взять дом в ипотеку.

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