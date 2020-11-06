«Кабинет» президента США выставили на продажу

В Мейфэре, одном из самых фешенебельных районов Лондона, выставили на продажу квартиру с копией Овального кабинета — так называют рабочий кабинет президента США. Раньше здесь находилось американское посольство, офис оформлял отец 35-го президента Штатов Джона Кеннеди — политик и бизнесмен Джозеф Кеннеди. Об этом пишет Daily Mail.

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Дом №1 на Гросвенор-сквер использовался как здание посольства США до 1960 года. Копия Овального кабинета появилась здесь в 1938 году, когда Джозеф Кеннеди занимал пост посла в Великобритании. Считается, что местные интерьеры вдохновили его сына заниматься политикой.

Теперь квартиру оценили в 140 миллионов фунтов стерлингов (14,3 миллиарда рублей). Несмотря на такую сумму, на недвижимость нашелся покупатель (его имя не раскрывается). Он купил весь верхний этаж дома и две квартиры на нижнем этаже, а впоследствии намерен объединить лоты в единую площадь примерно в 1,5 тысячи квадратных метров. Сделка стала самой дорогой на рынке в 2020 году.

Всего в доме 44 роскошных квартиры. Большинство владельцев — главы британских предприятий, включая компании из индекса FTSE. Резиденты, которые платят около восьми миллионов фунтов стерлингов (817 миллионов рублей), получают бассейн, спа-центр, игровую комнату, частный кинозал, бизнес-зал, а также услуги круглосуточного консьержа и охрану на «дипломатическом» уровне.

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