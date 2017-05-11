Российский фотограф в Овальном кабинете встревожил бывшего замдиректора ЦРУ

Бывших работников американских разведывательных служб встревожило присутствие фотокорреспондента ТАСС на встрече между президентом США Дональдом Трампом и министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в Овальном кабинете 10 мая. Об этом пишет The Washington Post.

Экс-сотрудники раскритиковали Белый дом за выдачу такого уровня доступа представителю российского государственного информагентства. По их мнению, это может угрожать безопасности. Они предположили, что фотограф мог пронести с собой подслушивающее устройство, спрятав его в своей технике.

Эту тему прокомментировал Дэвид Коэн, занимавший пост заместителя директора ЦРУ при предыдущем президенте Бараке Обаме. В Twitter он высказал мнение, что пустить российского фотографа со всей его аппаратурой в Овальный кабинет не было хорошей идеей.

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В администрации США в свою очередь заявили, что перед проходом на территорию Белого дома фотокорреспондента досмотрели, также было проверено его оборудование.

Ранее в американских СМИ развернулась обширная дискуссия по поводу недопуска прессы на встречи Трампа и госсекретаря Рекса Тиллерсона с Лавровым. Как отмечал Washington Examiner, репортеров пустили в Овальный кабинет уже после того, как глава государства пообщался с российским министром (затем Трамп принял бывшего госсекретаря Генри Киссинджера). Комментируя данные публикации, официальный представитель МИД России Мария Захарова пояснила, что формат освещения мероприятия с участием лишь двух фотографов — по одному с каждой стороны — был предложен американцами.