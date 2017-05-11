Захарова увидела интеллектуальную агонию в американских СМИ

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала интеллектуальной агонией состояние американских СМИ, в которых развернулась обширная дискуссия по поводу недопуска прессы на встречу в Вашингтоне президента США Дональда Трампа и министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Об этом в четверг, 11 мая, сообщает РИА Новости.

На переговорах присутствовали только два личных фотографа Трампа и Лаврова, при этом после встречи американская сторона, в отличие от российской, протокольные снимки не публиковала.

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«Не мы составляли списки. Это была прерогатива американской стороны. Мы четко заявили, что с нашей стороны будет фотограф агентства ТАСС, который в этой поездке осуществляет функции личного фотографа министра, соответственно, фотографии по итогам встречи были выложены в бесплатном доступе на сайте МИД РФ и в социальных сетях», — сказала Захарова.

Дипломат пояснила, что формат освещения мероприятия был предложен Белым домом. «Поэтому говорить о том, что Москва опять виновата в заговоре в Соединенных Штатах Америки… Думаю, в этой ситуации все понимают, что это настоящая истерика в американских СМИ», — добавила Захарова.

По словам представителя МИД, после встречи Трампа и Лаврова американских журналистов не интересовали «вопросы по существу», большинство спрашивало о якобы имевшем место вмешательстве России в президентские выборы в США и отставке директора ФБР Джеймса Коми. При этом она отметила, что спрашивать российского министра о назначениях и увольнениях в другой стране — «нелепо».

