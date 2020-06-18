Путин показал свой секретный кабинет в Кремле

Президент России Владимир Путин показал журналистам свой секретный кабинет в Кремле. Кадры были показаны в программе «Вести» на «России 1», опубликованной на сайте телеканала.

Как рассказал президент, в этом кабинете публичные встречи не проводятся, но там есть столовая и комната отдыха. «Но, предупреждаю вас, я там не готовил ничего, поэтому там... рабочая атмосфера», — поделился Путин, приглашая журналистов войти.

Интерьер помещения выполнен в светлых тонах. Рядом с рабочим столом президента разложены детские рисунки и поделки, которые подарили Путину. На стене висит портрет российского императора Петра I.

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