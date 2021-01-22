Британцы решили продать квартиру на месте бывшей шоколадной фабрики

Британцы решили выставить на продажу квартиру с гламурным интерьером, которая находится недалеко от площади Тревор в Лондоне. Жилплощадь занимает часть территории здания бывшей фабрики по производству шоколада Harrods. Об этом сообщает My London.

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Апартаменты площадью около 595 квадратных метров представляют собой четыре объединенные квартиры. Как удалось выяснить изданию Mirror, раньше на этом месте располагалась шоколадная фабрика, хранилище и пекарня, однако в 2002 году его отдали под роскошные жилые помещения. Теперь владельцы хотят выручить от сделки 25 миллионов фунтов стерлингов (более 2,5 миллиарда рублей).

Потенциальным покупателям предлагают приобрести двухэтажную квартиру с шестью спальнями, гостиной и кухней, соединенной со столовой. Интерьер выполнен в светлых тонах с акцентами в виде темного пола и оконных рам. Одна из особенностей объекта — большие окна от пола до потолка. Риелторы, занимающиеся продажей, отметили, что за зданием круглосуточно наблюдает охрана.

В феврале 2020 года в центре лондонского района Сент-Джонс-Вуд нашли самый дорогой особняк Великобритании стоимостью 75 миллионов фунтов стерлингов (на тот момент шесть миллиардов рублей). Внутри располагались семь спален, спа-комплекс, домашний кинотеатр. Особенностью объекта считался лифт, который «в стиле Джеймса Бонда» доставлял машину в подземный гараж.

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