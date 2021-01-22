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Британцы решили продать квартиру на месте бывшей шоколадной фабрики

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Фото: Beauchamp Estates & Savills

Британцы решили выставить на продажу квартиру с гламурным интерьером, которая находится недалеко от площади Тревор в Лондоне. Жилплощадь занимает часть территории здания бывшей фабрики по производству шоколада Harrods. Об этом сообщает My London.

Апартаменты площадью около 595 квадратных метров представляют собой четыре объединенные квартиры. Как удалось выяснить изданию Mirror, раньше на этом месте располагалась шоколадная фабрика, хранилище и пекарня, однако в 2002 году его отдали под роскошные жилые помещения. Теперь владельцы хотят выручить от сделки 25 миллионов фунтов стерлингов (более 2,5 миллиарда рублей).

Потенциальным покупателям предлагают приобрести двухэтажную квартиру с шестью спальнями, гостиной и кухней, соединенной со столовой. Интерьер выполнен в светлых тонах с акцентами в виде темного пола и оконных рам. Одна из особенностей объекта — большие окна от пола до потолка. Риелторы, занимающиеся продажей, отметили, что за зданием круглосуточно наблюдает охрана.

В феврале 2020 года в центре лондонского района Сент-Джонс-Вуд нашли самый дорогой особняк Великобритании стоимостью 75 миллионов фунтов стерлингов (на тот момент шесть миллиардов рублей). Внутри располагались семь спален, спа-комплекс, домашний кинотеатр. Особенностью объекта считался лифт, который «в стиле Джеймса Бонда» доставлял машину в подземный гараж.

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