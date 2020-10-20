Музыкант The Rolling Stones решил продать свой особняк в Лондоне

Рок-музыкант Ронни Вуд из легендарной группы The Rolling Stones решил продать свой лондонский особняк за 3,85 миллиона фунтов стерлингов (около 388,3 миллиона рублей). Об этом пишет The Sun.

Вуд стал больше времени проводить в своем загородном доме — неподалеку от него находится школа, которую посещают его дочери-двойняшки. Поэтому музыкант решил избавиться от лондонского жилья, куда въехал в 2011 году.

Дом представляет собой таунхаус с шестью спальнями. Здесь очень много произведений искусства, в частности картин — у Вуда, который еще и художник, есть собственная мастерская. Надпись на одной из его работ гласит: «Когда я забочусь о себе, я могу достичь чего угодно».

Весь интерьер собран из ярких элементов: в детской висят гитары, входная дверь пурпурного цвета, в гостиной стоит зеленый диван, а деревянные полы сочетаются с пестрыми коврами. Чтобы подняться на второй этаж, нужно пройтись по лестнице с красной ковровой дорожкой, где наверху висят огромные позолоченные зеркала.

«Душа» дома — терраса, которая выходит навесом на внутренний сад. В нем есть как укромные места для любителей спокойствия с потайными дорожками, так и место для чаепитий — Вуд любил здесь отдыхать со своей семьей.

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