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Знаменитый рок-музыкант раскрыл секрет написания хитов

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Фото: rodstewart.com

Британский рок-музыкант Род Стюарт рассказал, что помогало ему писать успешные хиты. О секрете знаменитого исполнителя пишет издание The Mirror.

По признанию 75-летнего певца, в этом ему помогал алкоголь. Стюарт вспомнил, как будучи фронтменом группы The Faces продюсеры запирали его на ключ в гостиничном номере с большим количеством вина. Выпивка помогала музыканту сочинять тексты песен. При этом он отметил, что боялся, как бы слова композиций не оказались банальными. «Это худшее чувство, когда ты думаешь, что пишешь абсолютную чушь», — сказал он.

Род Стюарт выступал в составе групп The Jeff Beck Group и The Faces, но наибольшего успеха он добился на сольном поприще. В 2005 году был удостоен премии Грэмми.

Ранее солист и основатель российской группы «Ленинград» Сергей Шнуров раскрыл причину популярности коллектива. По его словам, своему успеху группа обязана поющим в ней женщинам. «Я думал о том, как стать в этой стае главным приматом. С помощью женского вокала мне это удалось», — признался Шнуров.

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