В Великобритании назвали самую высокооплачиваемую молодую звезду

Журнал Heat опубликовал рейтинг самых высокооплачиваемых британских звезд моложе 30 лет.

Лидером стал 28-летний исполнитель Эд Ширан. За последний год он заработал 170 миллионов фунтов стерлингов (217,8 миллиона долларов), тем самым удвоив свой доход за счет мирового турне.

На второй строчке оказался актер Дэниэл Рэдклифф, чей заработок составил 90 миллионов фунтов стерлингов (115 миллионов долларов). Отмечается, что своим успехом он обязан франшизе о волшебнике Гарри Поттере.

Тройку замкнул певец Гарри Стайлс. Его доход за последний год оценили в 64 миллиона фунтов стерлингов (82 миллиона долларов). Музыкант заработал деньги благодаря мировым гастролям, а также за счет сотрудничества с брендом Gucci.

На четвертой строчке разместилась другая актриса из франшизы о Гарри Поттере — Эмма Уотсон. Она заработала 57 миллионов фунтов стерлингов (73 миллиона долларов). Следом за ней — певец Найл Хоран, чей доход составил 54,8 миллиона фунтов стерлингов (70 миллионов долларов).

В десятку наиболее высокооплачиваемых британских знаменитостей также вошли участницы группы Little Mix, исполнитель Луи Томлинсон, певец Лиам Пейн, модель и актриса Кара Делевинь, музыкант Зейн Малик.

Ранее журнал Forbes обнародовал список самых высокооплачиваемых музыкантов прошлого года. Рейтинг возглавила ирландская рок-группа U2.

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