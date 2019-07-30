Названы самые высокооплачиваемые диджеи мира

Журнал Forbes составил список самых высокооплачиваемых диджеев 2019 года.

Рейтинг возглавил американский дуэт The Chainsmokers, состоящий из музыкантов Эндрю Таггарта и Алекса Полла. Их доход до вычета налогов составил 46 миллионов долларов.

Второе место занял продюсер Marshmello, заработавший 40 миллионов долларов. Отмечается, что его доходы удвоились с прошлого года, а сам он стал резидентом нового крупного клуба Kaos в Лас-Вегасе.

Тройку замкнул шотландец Кельвин Харрис, который был лидером списка в течение предыдущих шести лет. В 2019 году он заработал 38,5 миллиона долларов.

В десятку также были включены Стив Аоки (30 миллионов долларов), Diplo (25 миллионов долларов), Tiësto (24 миллиона долларов), Мартин Гаррикс (19 миллионов долларов), Дэвид Гетта (18 миллионов долларов), Zedd (17 миллионов долларов) и Армин Ван Бюрен (15 миллионов долларов).

В 2017 году The Chainsmokers вошли в перечень самых продаваемых музыкантов. В списке также значились Эд Ширан, Дрейк, Тэйлор Свифт, Кендрик Ламар, Эминем, Бруно Марс, The Weeknd, группы Imagine Dragons и Linkin Park.

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