Назван самый продаваемый музыкант года

Британский музыкант Эд Ширан стал самым продаваемым музыкальным исполнителем 2017 года. Об этом сообщается на сайте Международной федерации производителей фонограмм (IFPI).

Альбом Ширана Divide, выпущенный в марте 2017 года, стал всемирным бестселлером и получил статус мультиплатинового в 36 странах. Самой продаваемой песней пластинки оказалась Shape of You — композиция достигла мультиплатинового уровня в 32 странах. За всю историю существования рейтинга IFPI на первом месте впервые оказались альбом и сингл одного исполнителя.

«Эд — поистине невероятный автор песен и исполнитель, чья способность рассказывать истории и пробуждать чувства выделяет его из толпы. У него всегда была внутренняя связь со своими поклонниками», — пояснил ответственный за запись синглов музыканта для Warner Music Group Макс Лусада.

Ширан стал пятым обладателем премии IFPI как артист года. До него этой награды удостаивались рэпер Drake (2016), певицы Адель (2015) и Тейлор Свифт (2014), а также группа One Direction (2013).

Drake в нынешнем рейтинге занял второе место, а Тейлор Свифт — третье. В десятку также вошли Кендрик Ламар, Эминем, Бруно Марс, The Weeknd, группы Imagine Dragons, Linkin Park и The Chainsmokers.

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