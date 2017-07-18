Эд Ширан появится в «Симпсонах»

Видео: ew.com

Британский певец Эд Ширан появится в 29-м сезоне американского мультсериала «Симпсоны». Его персонажа показало издание Entertainment Weekly.

Музыкальный эпизод с участием исполнителя будет называться Haw-Haw Land. Ширан исполнит роль артиста по имени Брэндон, в которого влюбляется Лиза. Певец записал озвучку для серии по телефону.

29-й сезон «Симпсонов» стартует на канале Fox 1 октября.

Эд Ширан — двукратный обладатель премии «Грэмми». В его дискографии на данный момент три студийных альбома. Он также появился в фильме «Бриджит Джонс 3» в роли самого себя и снялся в седьмом сезоне американской телесаги «Игра престолов», где сыграл эпизодическую роль.