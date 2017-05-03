2х2 отказался от эпизода «Симпсонов» после критики православной церкви

Телеканал 2х2 не станет показывать эпизод «Симпсонов», в котором Гомер ловит покемонов в церкви. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе телеканала.

По словам пиар-директора канала Анастасии Шабловской, 2х2 не демонстрирует контент, «который может скомпрометировать канал» и вызвать неоднозначную общественную реакцию. На вопрос корреспондента «Ленты.ру», почему 2х2 не отказывается от эпизодов других сериалов, в которых высмеиваются церковь и верующие, Шабловская ответила, что канал «не готов активно комментировать ситуацию», а также заметила, что телеканал стремится соблюдать все необходимые законы.

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Ранее в разговоре с ТАСС богословы Русской православной церкви выступили за повышение возрастного ценза «Симпсонов» после показа 19-й серии 28-го сезона, в которой отец семейства увлекся игрой Peekimon Get (аналог Pokemon GO) и начинает искать виртуальных персонажей в разных местах города, в том числе и в церкви.

Эпизод «Симпсонов» с ловлей покемонов был показан в эфире Fox 30 апреля. Мультсериал имеет рейтинг «16 плюс».

В сентябре 2016 года был арестован видеоблогер Руслан Соколовский, опубликовавший в сети ролик, в котором он играет в Pokemon GO во время службы в православном храме. Против блогера возбуждено дело за публичные действия, которые выражают неуважение к обществу и оскорбляют чувства верующих в предназначенных для богослужений местах (часть 2 статьи 148 УК РФ), а также по части 1 статьи 282 — «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства».

28 апреля прокурор потребовала приговорить блогера к 3,5 годам лишения свободы. Решение суда пока не вынесено.

