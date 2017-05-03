В РПЦ призвали запретить показ «Симпсонов» детям и подросткам из-за покемонов

Духовенство Русской православной церкви призвало повысить возрастной ценз мультсериала «Симпсоны», в недавно вышедшей серии которого было показано, как один из главных героев, Гомер Симпсон, ловит покемонов в храме, сообщает ТАСС. Сейчас мультсериал имеет рейтинг «16+».

Как отметил иеромонах РПЦ, клирик Иваново-Вознесенской епархии Макарий популярность «Симпсонов» строится на уродстве героев, поэтому они не являются «образцами для подражания, вразумления». Хотя его, по словам Макария, по закону сериал нельзя запретить, детей и подростков следует оградить от влияния «антиэстетики» мультфильма.

Член синодальной библейско-богословской комиссии РПЦ, настоятель храма Живоначальной Троицы на Воробьевых горах в Москве протоиерей Андрей Новиков увидел в новой серии «Симпсонов» пропаганду «ложных моральных ценностей» и посетовал также на появление в кино и телепродукции героев с нетрадиционной сексуальной ориентацией. Он призвал ужесточить контроль за медиапродуктом.

Доцент исторического факультета Санкт-Петербургского университета, диакон Владимир Василик согласился с тезисами коллег и предложил создателям «Симпсонов» «снять следующий эпизод о ловле покемонов в мечети для большей популярности мультсериала».

В августе 2016 года видеоблогер Руслан Соколовский опубликовал в интернете видео, в котором он играет в Pokemon GO во время службы в православном храме. Ролик включает в себя нецензурную лексику и также высмеивание христианства. Было возбуждено дело по части 1 статьи 282 («Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства») и части 2 статьи 148 УК РФ («Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий»). 28 апреля гособвинитель попросил приговорить блогера к 3,5 годам лишения свободы. Окончательное решение пока не принято.