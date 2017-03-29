Британку посадили за воспроизведение песни Эда Ширана по кругу

Жительницу британского города Уилленхолл Соню Брайс (Sonia Bryce) приговорили к тюремному заключению за то, что она досаждала соседке запущенной по кругу песней Эда Ширана. Об этом сообщает издание Metro.

Как утверждает пострадавшая, Брайс включила песню Shape of You на полную громкость и слушала ее снова и снова в течение получаса. По словам соседки, ее и раньше часто донимал шум из квартиры, но этот инцидент стал последней каплей.

Ранее суд запретил Брайс мешать другим жильцам, а в декабре женщина на шесть недель попала в тюрьму за нарушение предписания. Выйдя на свободу, она вернулась домой и продолжила шуметь. После жалобы соседки, домовладелец снова обратился в суд.

Во время разбирательства Брайс отвергла выдвинутые против нее обвинения. Она заявила, что не любит творчество Ширана и потому не могла слушать его песню по кругу. Судья не поверил ее оправданиям и приговорил женщину к заключению на восемь недель.

Сингл Shape of You вышел в начале января, когда Брайс отбывала прошлое наказание. Песня заняла первое место в официальном хит-параде синглов Великобритании.

В 2015 году сообщалось, что американка избила соседа с граблями. Перед этим он пожаловался полицейским на то, что женщина слишком громко занимается сексом.