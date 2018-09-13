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Назван самый высокооплачиваемый рэпер в мире

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Джей-Зи

Хип-хоп-исполнитель Шон Картер, выступающий под псевдонимом Джей-Зи, стал самым высокооплачиваемым рэпером года по версии американского издания Forbes. За последние 12 месяцев музыкант заработал 76,5 миллиона долларов.

Отмечается, что возглавить рейтинг наиболее высокооплачиваемых рэп-исполнителей Джей-Зи помог альбом Everything Is Love — первая студийная пластинка, записанная им совместно с супругой Бейонсе. Помимо этого, он заработал деньги благодаря гастролям On The Run II.

На втором месте — Шон Комбс, ранее известный как Дидди, а в ноябре 2017-го сменивший псевдоним на Любовь. Он заработал 64 миллиона долларов. На третьей строчке оказался Кендрик Ламар с 58 миллионами долларов.

В топ-10 также вошли рэперы Дрейк (47 миллионов долларов), J. Cole (35,5 миллиона), Доктор Дре (35 миллионов), Nas (35 миллионов), Питбуль (32 миллиона), Future (30 миллионов) и Канье Уэст (27,5 миллиона). Всего в списке значатся 20 хип-хоп-исполнителей, последнее место разделили между собой музыканты Russ, Meek Mill и Swizz Beatz, каждый из них заработал 15 миллионов долларов.

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