Шнуров назвал своего главного соперника и раскрыл секрет успеха «Ленинграда»

Сергей Шнуров в интервью журналистке Софико Шеварднадзе раскрыл причину популярности «Ленинграда» и рассказал, с кем его группа может конкурировать на музыкальной сцене. Запись беседы с артистом опубликовал сервис «Яндекс.Эфир».

Шнуров объяснил, что считает соперниками тех, кто теоретически может заработать больше него. Он отметил, что сейчас с «Ленинградом» может конкурировать группа «Руки Вверх!», которую Шнуров назвал «самым большим и самым долгоживущим явлением» 1990-х. «Ее почему-то никто не берет в учет. А она тихой сапой, совершенно спокойно, до сих пор собирает самые большие концертные площадки после "Ленинграда"», — заявил музыкант.

Артист отметил, что привел «Ленинград» к успеху благодаря женщинам. «Я думал о том, как стать в этой стае главным приматом. С помощью женского вокала мне это удалось», — признался он.

«Появилась новая формация — так называемая "активная городская женщина". Женщина стала сама зарабатывать, у нее появились деньги. Ни для кого не секрет, что основная аудитория любого зрелищного мероприятия — опять же, женщины. Если это не футбол. Мы понимаем, что у нас целевая аудитория — женщины. У нас женщины поют о несостоявшейся любви, о состоявшейся любви, а о том, о чем они говорят в раздевалке фитнес-зала — не поется. Никто не говорит о том, что "У Вани был огромный *** [пенис], но он мало зарабатывает". Ну то, о чем говорят телки», — объяснил Шнуров.

Источником своего вдохновения музыкант назвал журнал Cosmopolitan.

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