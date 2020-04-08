Знаменитый рок-музыкант решил продать свой особняк

Основатель и вокалист знаменитой американской рок-группы Bon Jovi Джон Бон Джови решил продать свой особняк в Мидлтауне (Нью-Джерси, США). Стоимость дома составляет 20 миллионов долларов (1,5 миллиарда рублей). Об этом пишет Mansion Global.

В поместье High Point Estate площадью в шесть гектаров есть свой паб, музыкальная студия в стиле лофт с семью гаражами под ней, кинотеатр и бассейн с подогревом. Рядом стоят кабинки для переодевания, выполненные из кедра. Также у Бон Джови имеется собственный лодочный причал и конюшня.

Сам дом (французский замок, как его называют) построен в 1999 году американским архитектором и деканом Йельской архитектурной школы Робертом Стерном. Здание площадью 16,7 тысячи квадратного метра вмещает шесть спален и семь ванных комнат. Отдельное крыло предназначено для персонала. На территории имения расположен и отдельный домик для гостей с тремя спальнями, тремя ванными комнатами, гостиной и кухней.

По словам агента, которая занимается продажей, объект находится в уединенном и в то же время очень дорогом районе в окружении «городков-бутиков». Дом находится в отличном состоянии. «Все было просто красиво сделано — это мастерство просматривается во всем», — говорит продавец.

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