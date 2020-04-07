Особняк «английской Мэрилин Монро» выставили на продажу

В лондонском районе Челси выставили на продажу дом «английской Мэрилин Монро» — знаменитой британской актрисы Дианы Дорс. За особняк просят шесть миллионов фунтов стерлингов (567,5 миллиарда рублей). Об этом пишет Mansion Global.

Дорс жила в доме на Бернсолл-стрит во времена своего профессионального расцвета: 50-е и 60-е годы прошлого столетия. Здание представляет собой двухэтажное строение бледно-голубого цвета с двумя входами с разных сторон. В особняке площадью 197,2 квадратного метра есть четыре спальни, три ванные комнаты, кухня, гостиная и сад во внутреннем дворике.

Нынешние владельцы приобрели дом весной 2018 года за 2,7 миллиона фунтов стерлингов (255,4 миллиона рублей). Особняк находился в плохом состоянии, поэтому на его восстановление ушло полтора года. Хозяева дома (финансовый аналитик и его невеста) переделали подвал в дополнительную спальню с ванной, увеличили потолки на цокольном этаже, сделали стеклянные полы и передвинули оригинальную лестницу.

В память о Диане Дорс в гостиной повесили черно-белую фотографию актрисы, сделанную в этом доме. Фасад здания украшает мемориальная табличка, появившаяся примерно тогда же, когда нынешние хозяева приобрели особняк.

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