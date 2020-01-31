В престижном районе Лос-Анджелеса Бель-Эйр найден самый дорогой дом в США — особняк The One. Ожидается, что в скором времени его выставят на продажу. Объект предварительно оценили в 500 миллионов долларов (почти 32 миллиарда рублей), что позволяет ему называться самым дорогим домом в стране, пишет Daily Mail.

Вилла площадью 9300 квадратных метров расположилась на вершине холма, откуда открывается панорамный вид на Лос-Анджелес и Тихий океан. Дом состоит из нескольких секций и вмещает 20 спален. Площадь главной составляет 460 квадратных метров. Изначальный проект предусматривал, что одну из стен в доме заменит аквариум с медузами, но потом от этой идеи отказались. На прилегающей территории есть гараж на 30 автомобилей, боулинг и четыре бассейна. Будущие хозяева смогут развлечь себя и гостей в 45-местном кинотеатре IMAX и собственном ночном клубе. На территории вокруг здания высадят искусственный газон площадью в 20 тысяч квадратных футов (1850 квадратных метров). Это связано с принятым в 2018 году законом о засухе, который регулирует объемы водопотребления на душу населения.

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Владелец дома, кинопродюсер Найл Найами, подвергся критике экспертов по недвижимости, которые бурно отреагировали на объявленную им цену особняка, посчитав ее слишком завышенной. Найами парировал тем, что назначенная им еще пять лет назад цена вполне оправдана. «Когда у тебя есть нечто столь же редкое, как "Мона Лиза", ты можешь просить за это столько, сколько захочешь», — заявил создатель проекта.

Найами утверждает, что уже нашел потенциальных покупателей. Их будущими соседями могут стать актриса Дженнифер Энистон и бизнесмен Илон Маск, владеющие недвижимостью поблизости. Стоимость особняка The One почти в четыре раза превзойдет цену самого дорогого дома, когда-либо проданного в США. По данным Daily Mail, им считается дом в Хэмптоне (штат Нью-Йорк), который был продан в 2014 году за 137 миллионов долларов (около девяти миллиардов рублей).

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