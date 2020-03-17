На Багамах решили продать особняк скандального короля

На Багамских островах решили продать особняк скандального британского короля Эдуарда VIII, который известен тем, что отрекся от престола, чтобы вступить в брак с любимой женщиной. Недвижимость оценили в 8,5 миллиона долларов (626,9 миллиона рублей), сообщает BFM Immo.

Эдуард VIII унаследовал свой титул от отца в 1936 году, однако вскоре объявил о намерении жениться на разведенной католичке Уоллис Симпсон. Поскольку правительство Великобритании не одобряло такой поступок, король принял решение отречься от престола. Впоследствии Эдуард VIII занимал пост губернатора Багамских островов в 1940-1945 годах. Теперь поместье, в котором он жил, ищет нового хозяина.

Особняк Sigrist House находится в Нассау (столица Багам). Дом с четырьмя спальнями построил авиационный инженер Фредерик Сигрист в 1939 году. Также на территории площадью 1,4 тысячи квадратных метров расположены еще два гостевых дома и трехкомнатная квартира. Продавец поместья сообщает, что на участке есть пышные тропические сады, бассейн, а из SPA-салона открывается вид на океан.

Ранее стало известно, что Меган Маркл и принц Гарри присмотрели себе особняк в Малибу (штат Калифорния, США) стоимостью семь миллионов долларов (около 519 миллионов рублей). До этого недвижимость принадлежала звезде фильма «Спасатели Малибу» Дэвиду Чэрвету.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!

*** Обратная связь с отделом «Дом»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: dom@lenta-co.ru