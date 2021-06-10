Москва обогнала Лондон по площади пентхаусов

Специалисты рынка элитной недвижимости сравнили пентхаусы в Москве и Лондоне. Средняя площадь подобного жилья в российской столице оказалась на 40 процентов больше, чем в британской. Об этом говорится в материале международного агентства Savills, поступившем в распоряжение «Ленты.ру».

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Средняя площадь московских вариантов на 100 квадратных метров больше, чем лондонских. Самый компактный пентхаус в столице Великобритании занимает 104 квадратных метра и находится в престижном квартале Мерилибон. Площадь похожего объекта в Москве достигает 140 «квадратов», что на 35 процентов больше. Пентхаус с видом на храм Христа Спасителя расположен «в исторических переулках Арбата».

Москва обогнала Лондон и по размерам просторных пентхаусов. Разница достигла около 30 процентов в пользу российской столицы. Самый большой по площади объект занимает более 2,1 тысячи квадратных метров в комплексе «Башня Федерация» в деловом центре «Москва-Сити». Лондонский конкурент площадью 1,6 тысячи квадратных метров находится в комплексе One Hyde Park в районе Найтсбридж.

В марте 2021 года специалисты сервиса ЦИАН нашли самую большую квартиру России, которая на тот момент находилась в продаже. Пентхаус занимал площадь в две тысячи квадратных метров в сочинском жилом комплексе «Королевский парк». Объект оценили в 567 миллионов рублей.