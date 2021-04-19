Китайский миллиардер отремонтирует самый дорогой дом Лондона

Китайский миллиардер из Гонконга Чунг Чунг Киу (Cheung Chung Kiu) решил отремонтировать свой особняк в Лондоне, который приобрел в январе 2020 года. Объект считается самым дорогим домом в городе. Об этом сообщает Business Insider.

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Особняк с 45 комнатами находится в центральном районе Найтсбридж, а из его окон открывается вид на Гайд-парк. Киу подал на одобрение заявку в местный совет. Миллиардер посчитал здание обветшалым и решил провести внутри капитальный ремонт. Работы включают снос части фасада, изменение планировки, реконструкцию некоторых этажей, создание подвала и увеличение высоты здания на 11 футов (почти на 3,5 метра).

По данным экспертов, работы могут обойтись Киу в 276 миллионов долларов (более 21 миллиарда рублей). Почти за такую же сумму миллиардер приобрел дом. Специалисты в сфере недвижимости предположили, что будущая реконструкция увеличит стоимость дома до 500 миллионов фунтов стерлингов (более 53 миллиардов рублей). В случае одобрение проекта работы начнутся в четвертом квартале 2021 года, а владельцы смогут переехать туда к началу 2025-го.

В январе в одном из районов Лос-Анджелеса на продажу выставили самый дорогой дом за всю историю США. За особняк под названием The One попросили 340 миллионов долларов (на тот момент 25 миллиардов рублей). Объект принадлежал американскому кинопродюсеру и девелоперу Найлу Найами. В его владении находился дом площадью 9,8 тысячи квадратных метров, два гектара земли с видом на город.

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