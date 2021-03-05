Неизвестный купил одну из самых дорогих вилл в Испании

В испанской Марбелье продана вилла, стоимость которой журнал Forbes в 2019 году оценивал в 40 миллионов евро. Неизвестный выложил за объект 20 миллионов, сообщает русскоязычный портал о жизни в Испании Noticia.ru.

Сделку по покупке одной из самых дорогих испанских вилл сопровождали специалисты агентства недвижимости Drumelia. Там заявили, что, «как и в случае с любой недвижимостью такого масштаба, вокруг окончательной цены продажи было много публичных спекуляций — отчасти из-за статьи Forbes».

Сумму сделки в агентстве сочли справедливой: площадь участка — менее 6 тысяч квадратных метров, при этом «квадрат» в текущих условиях стоит 1,2 тысячи евро. Таким образом, стоимость одного только участка — 7 миллионов евро. Построенный на земле дом оценивается в 3 тысячи евро за «квадрат», его общая площадь — около 3 тысяч метров, итоговая стоимость — 9 миллионов евро. Кроме того, необходимо учесть расходы на сборы и сопровождение сделки.

Проданный особняк расположен у подножья горного хребта Ла Конча. Он построен в неоклассическом стиле по проекту известного испанского архитектора Хесуса дель Валье Карденет. В доме десять спален, 13 ванных комнат и две кухни.

Ранее, в январе, были определены страны Европы с дешевеющим жильем. По итогам третьего квартала 2020-го сильнее всего упала в цене недвижимость на Кипре (минус 4,8 процента за три месяца), в Румынии (минус 2,6 процента), Италии (минус 2,5 процента) и Хорватии (минус 0,6 процента).

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