Определены лучшие для покупателей жилья города Испании

За 2020 год рентабельность вложений в испанскую недвижимость для последующей сдачи в аренду выросла до 7,5 процента, а самым привлекательным для покупателей жилья городом страны стала Лерида, сообщает русскоязычный портал о жизни в Испании Noticia.ru со ссылкой на данные базы idealista.

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Как определили аналитики, в Лериде доходность жилья достигла 8,7 процента. Далее в списке лучших для инвесторов городов идут Мурсия (7,9 процента), Уэльва (7,3 процента), Кастельон-де-ла-Плана (7 процентов) и Альмерия (6,7 процента). Наименее выгодно в свою очередь покупать квадратные метры в Сан-Себастьяне, Барселоне, Ла-Корунье, Пальме и Мадриде — там доходность недвижимости для сдачи в аренду не превышает 5 процентов.

По подсчетам экспертов, более привлекательной для инвесторов может быть испанская офисная недвижимость — ее рентабельность за 2020-й выросла с 9,9 до 10,8 процента. Рентабельность коммерческой недвижимости в целом в настоящее время составляет 9,3 процента (против 8,9 процента год назад).

Ранее сообщалось, что средняя цена квадратного метра испанского жилья к концу 2020-го опустилась до 1,78 тысячи евро (159 тысяч рублей). Недвижимость в стране давно не была столь доступной. Большая распродажа объектов была инициирована, в частности, банками Bankia, Cajamar, Liberbank и BBVA. Они начали выводить на рынок жилье по очень низким ценам, чтобы избавиться от непрофильных активов. Предложения разбросаны по всей Испании.

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