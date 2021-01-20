Желающим переехать в Испанию предложили жилье и бизнес

Власти маленького испанского города Табанера-де-Черрато разместили объявление о поиске семьи с детьми, желающей переехать в муниципалитет, чтобы жить там и управлять местной продуктовой лавкой. Жаждущие поселиться в городе оборвали телефон мэрии, пишет Noticia.ru.

Администрация искала семью с детьми, чтобы впоследствии потребовать открытия школы в Табанере, пояснила местный мэр. В городе проживают всего 142 человека, и ему не хватает инфраструктуры.

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По условиям акции, семья должна поселиться в новом доме общей площадью 85 квадратных метров и взять под контроль продуктовый магазин, расположенный на первом этаже здания. Таким образом, будущим переселенцам предложили одновременно и жилье, и бизнес.

Власти города не ожидали, что найдется столько желающих принять предложение. В мэрию поступили заявки не только со всей Испании, но и из Голландии, Германии, Франции, Уругвая, Аргентины. Мэр насчитала более 500 обращений. «Я перестала их считать. Мы потрясены», — рассказала она изданию.

Ранее в январе сообщалось, что коммуна Троина на итальянском острове Сицилия объявила специальную акцию для привлечения новых жителей: город распродает дома по цене 1 евро, предоставляя покупателям деньги на ремонт жилья. Тем, кто согласится на покупку зданий в нормальном состоянии, мэрия раздаст гранты в размере до 8 тысяч евро.

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