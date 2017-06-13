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Скажи офису «пока!»

Топ-9 мест на Земле, где можно работать по два часа в день и жить хорошо

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Фото: @followmeto

Сегодня, когда интернет позволяет работать практически из любой точки мира, представители самых разных профессий все чаще живут и трудятся вдали от родины. Создательница портала Live and Invest Overseas («Жить и инвестировать за границей») Кейтлин Педдикорд составила список стран, где жизнь комфортная, недорогая, а для зарабатывания денег понадобятся лишь ноутбук, смартфон, светлый ум и правильная мотивация.

Эксперт предлагает покончить с режимом «с девяти до шести» и трудиться когда удобно и там, где удобно. Педдикорд называет девять мест на планете, где можно работать всего два-три часа в день, потому что жизнь там недорогая, а ее качеству позавидуют обитатели мегаполисов, тоскующие под кондиционерами офисов класса «А».

Педдикорд поясняет, что для тех, у кого нет пассивного дохода в виде сдаваемой в аренду недвижимости или процентов от солидного банковского счета, хорошим решением может стать организация небольшого онлайн-бизнеса — тревел-блога, интернет-магазина, пиар-агентства, бюро переводов и так далее. В Live and Invest Overseas советуют не вынашивать планы создания бизнес-империи, а ограничиться небольшим собственным делом — иначе в чем смысл бегства от рутины? По подсчетам специалиста, на беззаботную жизнь в перечисленных ниже местах потребуется от 1000 до 1500 долларов на двоих в месяц.

Абруццо, Италия

В Абруццо есть все, за что любят Италию: восхитительные пейзажи, вкусная еда, мягкий климат, красивый язык. Но это совсем недорогой регион, в отличие, например, от Тосканы.

Паре легко прожить в Абруццо на 1500 долларов в месяц (а может, и меньше). Недвижимость можно купить также очень дешево: нуждающийся в реновации маленький домик обойдется в 6000 долларов.

#pescara

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Из минусов: регион не самый туристический, и чтобы жить здесь и общаться с местными, нельзя полагаться на английский — нужно учить итальянский.

Плайя дель Кармен, Мексика

В городе, расположенном на берегу Карибского моря, к югу от знаменитого и раскрученного курорта Канкуна, живут более десяти тысяч экспатов. Среди них и европейцы, и граждане США, и латоноамериканцы, причем разных возрастов: двадцати- и тридцатилетние одиночки, молодые семьи, вышедшие на пенсию пары. Плайю, как называют город местные, также очень любят представители ЛГБТ-сообщества. Всю эту эклектичную компанию притягивает сюда роскошный пляж с белым песком и невысокая стоимость жизни: 1500 долларов вполне достаточно (аренда жилья входит в эту сумму).

Куэнка, Эквадор

Третий по величине город страны очень красив — входит в список мирового наследия ЮНЕСКО. Колониальная архитектура сочетается с динамичным и насыщенным стилем жизни. В Куэнке — одно из самых больших в мире экспатских сообществ.

Климат просто отличный: ни особой жары, ни холода. А значит, не нужны ни кондиционер, ни отопление, что делает и без того низкую арендную плату супердоступной (апартаменты средней руки с мебелью обойдутся в 400 долларов в месяц). Купить студию можно менее чем за 40 тысяч долларов.

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Прожить вдвоем на тысячу долларов? Не проблема. В Куэнке можно пообедать за один доллар, а уж за два с половиной ланч будет просто роскошным. Овощи и тропические фрукты стоят до смешного дешево. Местные рыбаки каждый день привозят на рынки свежевыловленные дары моря.

При всей дешевизне город может похвастаться добротным медицинским обслуживанием и хорошей инфраструктурой — много кафе, ресторанов, магазинов. Нередко этими объектами владеют приезжие.

Кали, Колумбия

Третий по численности населения город страны совсем не такой, как обычно думают. Во-первых, в Кали безопасно. Во-вторых, там нет круглогодичной адской жары. В-третьих, тут живут самые дружелюбные люди во всей Колумбии.

Много кафе, ресторанов — ночная жизнь бьет ключом. Аналитики недвижимости считают местный рынок сильно недооцененным, притом что выбор жилья очень разнообразный и качественный. Можно поселиться в дорогом и закрытом коттеджном поселке, а можно — в старинном колониальном домике.

Тут все необходимое — в шаговой доступности, что для экономящих экспатов еще один плюс: можно не покупать машину. Город расположен в месте слияния трех рек среди невысоких холмов, здесь много парков и набережных. Вообще много зелени: все улицы укрыты приятной тенью от листвы.

Цены — в диапазоне от доступных до низких. Это касается всего: от бутылки вина в продуктовом до недвижимости. За сто тысяч долларов можно купить не просто хорошие, но роскошные апартаменты в самом престижном районе.

Еще одно преимущество для холостых: считается, что в Кали живут самые красивые колумбийки, а ведь представительницы этого народа славятся своими внешними данными на весь мир (регулярно побеждают на международных конкурсах красоты).

Джорджтаун, Малайзия

Столица малайзийского штата Пенанг — глобальный хаб для бизнеса, торговли, культуры. Это бывшая британская колония, и английским тут все владеют.

В Джорджтауне живет порядка 750 тысяч человек — достаточно для того, чтобы получить в свое распоряжение отличную инфраструктуру (включая медицину мирового уровня), но еще далеко до мегаполиса со всеми его недостатками.

We are on tour and this is our first international flight in colorful Penang! 💃🏽 #penang #georgetown #malaysia

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Это одно из самых недорогих мест для жизни из числа удобных и приятных. Потребуется не более 1200 долларов в месяц на двоих (включая аренду).

Минус Джорджтауна — климат, влажная жара.

Педаси, Панама

У Панамы репутация рая для бизнесменов, пенсионеров и любителей налоговой оптимизации, но на самом деле эту страну давно оценили экспаты всех мастей. Экономика — одна из самых быстрорастущих в мире. Здесь можно получить медицинское обслуживание мирового уровня по ценам стран третьего мира. И хотя страна маленькая, она способная предложить интересный и насыщенный стиль жизни.

Parte de la playa los destiladeros/Pedasí-Los Santos-Panamá

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Педаси выбирают те, кто большим городам предпочитает поселки у океана, подальше от небоскребов и стресса. При этом доехать до столицы можно за четыре часа — по хорошему шоссе.

Паре понадобится около 1200 долларов в месяц, чтобы зажить в Педаси припеваючи (аренда жилья и отличный серфинг включены).

Форталеза, Бразилия

Теплые воды южной Атлантики, широкие пляжи, шикарная ночная жизнь и фантастическая погода (тепло и сухо почти круглый год). Неудивительно, что столица бразильского штата Сеара притягивает иностранцев. Добавьте к этому невысокие цены (обед с лобстером обойдется в 8 долларов с персоны, трехкомнатная квартира у пляжа — 650 долларов в месяц) — и картина экспатского счастья станет максимально полной.

Bom Diaaaa

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Аликанте, Испания

Население главного города побережья Коста-Бланка — около 350 тысяч человек, включая экспатов. Несмотря на белые яхты в марине, модные бутики и деловую суету в офисных районах, Аликанте удается сохранить дух старой Испании. Как и много лет назад, тут соблюдают сиесту, а встретив на улице знакомого, присаживаются вместе выпить по чашечке кофе.

El Barrio 💃🏼

A post shared by Victoria G.D. (@victoriagdiaz) on

В Аликанте недорогой и современный общественный транспорт, много парков, вдоль моря — длинный и широкий променад. Тут приятно гулять, а не ездить на машине.

Еще один плюс — климат: даже зимой термометр редко опускается ниже 15 градусов тепла. Решающий аргумент — цена аренды: квартира с мебелью в хорошем районе стоит около 400 долларов в месяц.

Крит, Греция

Самый большой из греческих островов — одно из самых южных мест Европы, так что с погодой на Крите все в порядке. Солнце светит 300 дней в году, и уже в апреле-мае можно купаться в море. В крупных городах — Ханье и Ираклионе — огромный выбор кафе, ресторанов, магазинов, клубов. В более сельских районах — живописная природа и чистейшие пляжи. Греческая кухня — квинтэссенция вкусного и полезного, и отобедать можно совсем недорого.

#Crate #vibes 🇬🇷💫

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Критский бюджет для пары — около тысячи долларов в месяц (без учета аренды жилья). Красивая квартира с двумя спальнями обойдется примерно в 700 долларов в месяц.

«Не можете выбрать из этих стран одну? И не надо. Пробуйте их по очереди. Это даже лучше — не надо получать вид на жительство. Оставайтесь в стране лишь столько, сколько позволяет визовый режим. Это одно из главных преимуществ интернет-предпринимателя», — советует Кейтлин Педдикорд.

Анна Логутова

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